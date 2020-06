Behörden sahen keine Gefährdung des missbrauchten Jungen

Die Stadt Münster wusste um die früheren kinderpornografischen Straftaten des 27-jährigen Hauptverdächtigen im aktuellen Missbrauchsfall von Münster. Ein Stadtsprecher räumte am späten Sonntagabend auf Anfrage ein, dass das Jugendamt anlässlich eines damaligen Strafverfahrens gegen den heutigen Tatverdächtigen informiert worden sei. Zum damaligen Zeitpunkt sei es um den Besitz kinderpornografischen Materials gegangen.

Bewährungsstrafen

Der 27-jährige Mann aus Kinderhaus, dem aktuell 15 Taten schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen werden, ist gleich zweimal deshalb wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischen Materials zu zweijährigen Bewährungsstrafen verurteilt worden. Er begab sich damals in Therapie. Sein Bewährungshelfer hatte sich positiv über ihn geäußert.

Die Stadt stellt auf Anfrage klar, dass der mutmaßliche Täter damals nicht mit dem späteren Opfer zusammenlebte. Daraufhin habe das Jugendamt der Stadt Münster Kontakt mit der Mutter aufgenommen. Der heute zehnjährige Junge ist nach Erkenntnissen der Ermittler das Opfer der meisten Missbrauchshandlungen, die dem Hauptverdächtigen vorgeworfen werden. Der 27-jährige Lebensgefährte der Mutter sowie vier andere Beschuldigte sollen sich an dem Kind vergangen haben.

Die Rückseite der Gartenlaube in einer Kleingartenkolonie am Stadtrand von Münster, einer der Tatorte. Foto: Marcel Kusch/dpa

Fall 2015 vor dem Familiengericht

Nach den früheren Vorwürfen in Sachen Kinderpornografie habe die Stadt mit dem Familiengericht Ende 2015 die dem zum damaligen Zeitpunkt bekannte Sachlage erörtert und eine Gesamtbewertung vorgenommen. Das Gericht habe erklärt, dass momentan keine familiengerichtlichen Maßnahmen notwendig seien, erläutert der Sprecher der Stadt. Danach habe es weitere Kontakte zu der Mutter, dem Kind und auch dem heutigen Tatverdächtigen gegeben.

Der Fall sei in einem Expertengremium, der sogenannten „Clearingstelle“ in der münsterischen Kinderschutzambulanz, beraten worden. Dies sei ein etabliertes Gremium, in dem Kinderschutzfälle anonymisiert von Vertretern der Polizei, der Gerichtsbarkeit, der Psychologie, der Kinderschutzambulanz und pädagogischen Fachkräften des ASD professionell beraten würden, erläutert der Stadtsprecher.

Damalige Bewertung

Im Rahmen der damaligen Bewertung durch die beteiligten Experten und Fachkräfte seien laut Stellungnahme keine ausreichenden Fakten auf mögliche Gefährdungsmomente beschrieben worden, die einen Eingriff in das elterliche Sorgerecht oder eine Herausnahme des Kindes aus der Familie gerechtfertigt hätten.

Im weiteren Verlauf hätten noch mehrere Gespräche mit der Kindesmutter stattgefunden. Der jetzige Hauptbeschuldigte und Lebensgefährte sei zu diesem Zeitpunkt bereits in Therapie gewesen. Weitere Hilfen durch das Jugendamt habe die Kindesmutter abgelehnt. „Auf Grundlage der fachlichen Bewertung der uns damals bekannten Fakten wurde die Kindesmutter nach 2016 in ihrer Elternverantwortung belassen. Es gab bis heute keine Hinweise aus dem sozialen Umfeld auf eine mögliche Gefährdung oder Auffälligkeiten des Kindes“, fasst die Stadt zusammen.

Was wusste die Mutter des Opfers?

Die Polizei ermittelt im Rahmen des Missbrauchsfalls auch gegen die 30-jährige Kindesmutter. Der Verdacht: Sie soll von den Taten gewusst haben.