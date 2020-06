Sauna-Betrieb kämpft für Corona-Lockerungen auch in NRW

Münster-Amelsbüren -

Von Markus Lütkemeyer

Saunen dürfen in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg wieder öffnen. In Nordrhein-Westfalen müssen sie dagegen bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Der Familienbetrieb Eymann setzt sich jetzt für rasche Lockerungen ein – betroffen sind in Amelsbüren rund 60 Arbeitsplätze.