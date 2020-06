Hinweise auf mögliche weitere Opfer

Die Kinder seien im gleichen Altersrahmen wie die bisher bekannten drei Opfer - also zwischen fünf und zwölf Jahren. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher zunächst nicht. Bislang gab es in dem am Wochenende öffentlich gewordenen Fall Festnahmen von elf Tatverdächtigen aus mehreren Bundesländern, sieben sind in Untersuchungshaft. Zuvor hatte RTL über weitere mögliche Opfer berichtet.

Kriminalität: Missbrauchsfall von Münster in der Chronologie 1/21 Der Missbrauchsfall Münster hat enorme Ausmaße. Der Hauptverdächtige, Adrian V. aus Münster, wurde am 14. Mai 2020 festgenommen. Doch der Fall hat eine lange Vorgeschichte und ist noch lange nicht abgeschlossen. Eine Chronologie:

September 2010 (bis September 2013): Adrian V. aus Münster verbreitet kinderpornografisches Material , dafür wird er später vom Jugendschöffengericht verurteilt. Foto: dpa (Symbolbild)

2013: Mit knapp 20 Jahren kommt Adrian V. mit seiner drei Jahre älteren Freundin zusammen, die bereits einen dreijährigen Sohn hat.

September 2014 bis Dezember 2014: Erneut verbreitet Adrian V. kinderpornografische Werke . Später bekommt er in einem zweiten Urteil dafür eine Bewährungsstrafe. Foto: dpa (Symbolbild)

Ende 2015: Das erste Strafverfahren gegen Adrian V. läuft. Es ist ein Fall für die „Clearingstelle“ , in der Kinderschutzfälle anonymisiert von Vertretern der Polizei, der Gerichtsbarkeit, der Psychologie, der Kinderschutzambulanz und pädagogischen Fachkräften des ASD beraten werden. Am Ende steht die Entscheidung, dass momentan keine familiengerichtlichen Maßnahmen notwendig seien. Auch, weil Adrian V. zu dieser Zeit nicht mit seiner Freundin und deren Sohn zusammen wohnt.

13. Januar 2016: Das Jugendschöffengericht Münster verurteilt Adrian V. wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischen Materials zu zwei Jahren auf Bewährung . Die Taten liegen zwischen September 2010 und September 2013. Adrian V. muss eine Therapie beginnen. Foto: Ahlke (Symbolbild)

2016: Die Kindesmutter wird nach 2016 vom Jugendamt Münster in ihrer Elternverantwortung belassen. Es habe bis heute keine Hinweise aus dem sozialen Umfeld auf eine mögliche Gefährdung oder Auffälligkeiten des Jungen gegeben, betont ein Sprecher der Stadt Münster Foto: Oliver Werner

8. Juni 2017 : Das Schöffengericht Münster verurteilt Adrian V. wegen öffentlichen Zugänglichmachens kinderpornographischer Schriften zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren - wieder auf Bewährung . Die Taten lagen zwischen September 2014 und Dezember 2014, also vor der Bewährungszeit. Seine Therapie setzt er fort. Foto: dpa (Symbolbild)

2018 : Es beginnt ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen der Verbreitung von Kinderpornografie im Darknet. Der Täter gesteht seiner Lebensgefährtin, dass er ihren Sohn regelmäßig missbraucht. Foto: dpa (Symbolbild)

November 2018 bis Mai 2020: Adrian V. soll den zehnjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin sexuell missbraucht , die Taten zum Teil per Video und auf Fotos dokumentiert und über das Darknet verbreitet haben. 15 Taten, beginnend im Jahr 2018 bis zum Zeitpunkt der Festnahme im Mai 2020, werden ihm auf Grundlage elektronischer Beweismittel vorgeworfen. Foto: dpa

April 2019: Anfangsverdacht gegen Adrian V.: Eine ermittelte IP-Adresse führt die Spur zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dülmen (Kreis Coesfeld), bei dem der Münsteraner als IT-Administrator arbeitet.

25./26. April 2020: In der Kleingarten-Hütte der Mutter in Münster-Kinderhaus sollen sich mindestens vier der Beschuldigten an zwei Opfern vergangen und die Taten teilweise gefilmt haben. Diese Tat ist bislang noch nicht Tatbestand des Haftbefehls. Die Mutter von Adrian V. soll bei dieser Missbrauchstat Hilfe geleistet haben. Foto: dpa

7. Mai 2020: Wohnungsdurchsuchung bei Adrian V. in Münster: Die Ermittler stellen umfangreiche Mengen an Datenträgern sicher, die ebenfalls mit hochprofessioneller Verschlüsselungstechnik gesichert waren und zum Teil noch sind. Foto: Polizei Münster

12. Mai 2020: Einer der sichergestellten Laptops wird entschlüsselt. Auf der Festplatte fanden sich zahlreiche Dateien mit Missbrauchshandlungen zum Nachteil des zehnjährigen Jungen aus dem häuslichen Umfeld des Beschuldigten.

13. Mai 2020: Das Polizeipräsidium Münster übernimmt aufgrund des ermittelten Wohnsitzes die Ermittlungen. Foto: Matthias Ahlke (Archivbild)

14. Mai 2020: Adrian V. wird morgens in Münsters Innenstadt festgenommen . Kurze Zeit später wird der zehnjährige Junge bei einer Verwandten in Begleitung zweier Männer (29 und 35) aus Hannover angetroffen. Da keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die beiden Männer Straftaten zum Nachteil des Jungen begangen haben könnten, werden sie vorerst nicht festgenommen . Der Junge wird direkt in die Obhut des Jugendamtes der Stadt Münster gegeben. Foto: dpa (Symbolbild)

15. Mai 2020: Durchsuchung der Gartenlaube in Kinderhaus: Ermittler finden, in einer Zwischendecke versteckt, eine von Adrian V. gelöschte Festplatte. Foto: Polizei Münster

29. Mai 2020: Ein 43-Jähriger aus Kassel , dessen zwölfjähriger Neffe zu den Opfern zählt, wird festgenommen. Dadurch ergeben sich Hinweise auf einen Mann in Köln, der das zehnjährige Opfer aus Münster missbraucht haben soll.

30. Mai 2020: Der 41-jährige Verdächtige aus Köln wird festgenommen. Er räumt den Missbrauchsvorwurf nach der Festnahme ein.

4. Juni 2020: Die Daten der Festplatte aus der Gartenlaube können durch Experten des Polizeipräsidiums Münster wiederhergestellt werden. Dabei wird ein Videofilm entdeckt, auf dem sexuelle Handlungen zum Nachteil des Zehnjährigen und eines Fünfjährigen zu sehen sind, die durch Adrian V. und drei weitere Männer begangen wurden. Die Beschuldigten werden festgenommen: ein 30-Jähriger aus Staufenberg bei Gießen, dessen fünfjähriger Sohn zu den Opfern zählt, ein 42-Jähriger aus Schorfheide in Brandenburg und der am 14. Mai bereits aufgefallene 35-Jährige aus Hannover . Auch die Mutter des hauptverdächtigen Adrian V. wird festgenommen. Es werden vier weitere verdächtige Personen festgenommen, die jedoch noch am selben Tag wieder freigelassen werden. Foto: Polizei Münster

6. Juni 2020: Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Münster informieren die Öffentlichkeit in einer großen Pressekonferenz über die bisherigen Ermittlungen zum Kindesmissbrauch in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Reul und Rörig für härtere Strafen gegen Kindesmissbrauch

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert als Konsequenz aus dem Kindesmissbrauchsfall in Münster bei den Höchststrafen für solche Täter eine Verdoppelung. "Kindesmissbrauch wurde bisher behandelt wie Ladendiebstahl. Und das geht nicht. Damit muss Schluss sein", sagte Reul im RTL-Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland" (Dienstag). Missbrauch und der Besitz oder die Verbreitung von Kinderpornografie müssten wie ein Verbrechen behandelt werden. "Das bedeutet, dass man zum Beispiel bei den Höchststrafen eine Verdopplung erreichen muss."

Thema jahrzehntelang nicht ernst genommen

Reul kritisierte, das Thema Kindesmissbrauch und -pornografie sei jahrzehntelang nicht richtig ernst genommen worden. "Angefangen vom Weggucken oder Nicht-Hingucken bis hin zur Strafverfolgung." In Nordrhein-Westfalen sei der Kampf gegen diese Verbrechen nun aber ein Schwerpunkt geworden. Aber, so Reul: "Wer glaubt, dass man das Problem mal so eben nebenbei löst, hat sich total geirrt. Das geht weit in die Gesellschaft rein."

Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, forderte ebenfalls härtere Strafen für den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie. Diese müssten genauso hart bestraft werden wie der tatsächliche Missbrauch, sagte Rörig am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Oft gebe es dafür jedoch nur Geldstrafen - "das wird der kriminellen Energie nicht gerecht". Rörig schloss sich zudem der Forderung an, Delikte rund um Kindesmissbrauch generell härter zu bestrafen. "Das ist eine ganz wichtige Forderung."

„ Der Kampf gegen Missbrauch ist eine nationale Aufgabe. Der Kampf gegen Missbrauch ist eine nationale Aufgabe. “ Johannes-Wilhelm Rörig, Bundesbeauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

Im Kampf gegen Kinderpornografie und -missbrauch müsse zudem die Polizei personell und technisch deutlich verstärkt werden. Die Täter gingen inzwischen vor "wie Geheimdienste". Dem müssten die Ermittler besser ausgerüstet begegnen. Rörig forderte außerdem eine gesellschaftliche Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne, um Kinder besser schützen zu können. "Der Kampf gegen Missbrauch ist eine nationale Aufgabe", so der Bundesbeauftragte.

Große Dunkelziffer

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) forderte derweil eine Meldeverpflichtung von Kindesmissbrauchsfällen ähnlich wie in Kanada und den USA. BDK-Vorsitzender Sebastian Fiedler erklärte im ARD-Morgenmagazin, dort gebe es eine Meldeverpflichtung aller Provider an eine halbstaatliche Organisation. Dies müsse auch in Deutschland eingeführt werden. Fiedler: "Es ist doch wohl an der Zeit, dass wir auch hier jetzt deutlicher darüber sprechen, worum es hier tatsächlich geht. Das sind keine trivialen Kriminalitätsfelder, sondern sie treffen wirklich die Schwächsten der Gesellschaft und treffen wirklich ins Mark. Das ist der schwärzeste Teil der Kriminalität, den wir überhaupt nur kennen.

"Die Polizei stoße personell oft an die Grenzen. Die Beamten müssten nicht nur Bilder und Videos auswerten, sondern gleichzeitig auch noch laufende Straftaten, die an Kindern begangen würden, verhindern. Fiedler spricht von einem großen Dunkelfeld und geht davon aus, dass mindestens 100 Kinder täglich Opfer von sexuellem Missbrauch werden.