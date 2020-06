Skate-Aid hat in dieser Woche in Münster ein pädagogisches Sommer-Skateboard-Programm für Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren gestartet. 20 Kinder, darunter auch zehn Mädchen sind von Anfang an mit Begeisterung dabei gewesen, wie Skate-Aid mitteilt.

Reisen sind in den Ferien zwar noch nicht ohne Probleme möglich, aber Skaten geht wieder. Mit Ollie, Kickflip und Boardslide wollen die Organisatoren von Skate-Aid dafür Sorgen, dass in diesem Sommer keine Langeweile aufkommt. Skateboarden sei selbstbestimmt und daher sei der nötige Abstand kein Problem. Für den Kurs gebe es gibt ein entsprechendes Hygiene-Konzept. Um die Kosten für die Teilnehmer gering zu halten, wird der Kurs auch durch Spenden von skate-aid mitfinanziert, heißt es. Der Kurs ist geeignet für alle Kids, die sich zum ersten Mal auf ein Skateboard wagen oder zusammen mit erfahrenen Skatern neue Tricks lernen möchten. Die Ausrüstung wird von Skate-Aid gestellt.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde bereits eine Warteliste für einen zweiten Kurs eröffnet. Die Anmeldung dafür ist bis Dienstag (16. Juni) möglich. Bei genügend Anmeldungen wird der zweite Kurs ab dem 17. Juni mit 11 Terminen jeweils mittwochs im Skaters Palace in Münster stattfinden. Die Termine sind vom 17. Juni bis 26. August, jeden Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 70 Euro pro Person (für 11 Termine). Anmeldung und Info unter: 0251/52 00 08 88 info@skate-aid.org