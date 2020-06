Die Grundschulen starten vor den Ferien noch einmal in den Regelbetrieb, auch die Kitas empfangen wieder Kinder mit reduzierter Betreuungszeit. Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstagabend dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt, dass Eltern von Kita-Kindern für die Monate Juni und Juli die Hälfte der Betreuungskosten zahlen müssen. Die Kosten für die Betreuung von Schulkindern im Rahmen der Offenen Ganztagsschule für die beiden kommenden Monate werden ganz erlassen.

Kinder in der Offenen Ganztagsschule haben für sechs Ferienwochen jährlich den Anspruch, an Betreuungsangeboten teilzunehmen. Schulen und andere Träger konnten die Ferienprogramme für Grundschulkinder in den Osterferien gar nicht anbieten – sie sind also ersatzlos ausgefallen. In den Sommerferien sollen die Betreuungs-Programme wieder stattfinden, erklärte Jugenddezernent Thomas Paal in der Sitzung.