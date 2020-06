Ex-Geheimagent Leo Martin: Wie man Vertrauen schafft

Münster -

Am Montag (15. Juni) werden die WN-Wissensimpulse, bedingt durch die Corona-Veranstaltungsverbote, ein letztes Mal per Livesendung übertragen, bevor die Wissensabende wieder in gewohnter Weise in der Cloud stattfinden können. Es ist der letzte Vortragsabend der laufenden Staffel 2019/20: Nach einer kurzen Pause wird nach dem Sommer die 9. Vortragsreihe, die am 8. Februar 2021 startet, bekannt gegeben.