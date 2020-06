Eisenman-Brunnen vor Rückkehr

Eine einmalige Chance

Ein beeindruckendes bürgerschaftliches Engagement steht vor dem Durchbruch. Nach drei Jahren hat der Verein „Dein Brunnen für Münster“ genug Geld gesammelt, um die Rückkehr des Eisenman-Brunnens an die Promenade finanzieren zu können. Manche Bürgerinnen und Bürger haben ein paar Euro gespendet, andere eine sechsstellige Summe. Stadt, Bistum und Unternehmen haben ebenfalls ihre – finanzielle – Unterstützung in Aussicht gestellt. Selten haben in dieser Stadt so viele Akteure an einem Strang gezogen. Das ist umso beeindruckender in einer Zeit, in der gesellschaftliche Gruppen immer mehr auseinander zu driften scheinen.

Gemeinsam für die Kunst: Was für eine großartige Botschaft! Noch fehlt allerdings das entscheidende Votum des Rates. Die Vorzeichen stehen gut, dass er dem Vorhaben zustimmen wird – immerhin ist es eine einmalige Chance, ein Kunstwerk von Weltrang zu einem Freundschaftspreis nach Münster zu holen. Ein Vorhaben, das so viele Bürgerinnen und Bürger unterstützt haben, darf einfach nicht scheitern.

Sicher, es gab auch Kritiker. In einer offenbar gut organisierten Kampagne wurden sie nicht müde, ein Kunstwerk zu kritisieren, das nicht in ihr Weltbild zu passen schien. Gut, dass über Nicole Eisenmans Brunnen diskutiert wurde. Schließlich ging es nicht darum, in der Ludgeristraße einen Berliner Bären aufzustellen. . .