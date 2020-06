Montag öffnen die ersten Tierhäuser im Allwetterzoo

Bereits seit dem 5. Mai ist der Allwetterzoo Münster für Besucher wieder geöffnet. Waren anfänglich noch Spielplätze sowie der Streichelzoo geschlossen, sind diese Bereiche mittlerweile wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Und ab Montag (15. Juni) kommen die ersten beiden Tierhäuser dazu. Neben der Watvogelanlage, deren Betreten durch eine Einbahnregelung organisiert ist, öffnet auch das Aquarium. „Die maximale Anzahl, der im Gebäude befindlichen Besucher, wird auf 30 Personen beschränkt. Vor dem Aquarium werden wir mit Seilabsperrungen den Einlass koordinieren. Im Aquarium selbst arbeiten wir mit Bodenmarkierungen und einer Einbahnregelung, um die Besucherströme zu lenken“, nennt die Kuratorin Dr. Simone Schehka die coronabedingten Einschränkungen. Zudem gilt, wie auch vor und hinter dem Kassenbereich sowie in den sanitären Anlagen im Zoo, eine Maskenpflicht im Tierhaus. „Ohne tatkräftige Unterstützung hätten wir das Aquarium nicht öffnen können, da es sich hier um eine sehr personalintensive Arbeit handelt. Nur durch die große Unterstützung durch den Zooverein, können wir eine Einlasskontrolle sicherstellen und so das Haus endlich wieder täglich von 10 bis 17 Uhr öffnen“, bedankt sich die Kuratorin beim Zooverein.

Gruppenführungen können wieder stattfinden

Ab Montag wird zudem die Besucher-Obergrenze von 2700 auf 4500 Personen angehoben. „Uns freut ganz besonders, dass auch wieder Gruppen bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum zusammentreffen dürfen. So können wir, unter Angabe der Kontaktdaten und unter Berücksichtigung aller weiterer auf dem Gelände geltenden Hygieneregelungen, wieder Gruppenführungen, zum Beispiel für Kindergeburtstage, anbieten“, erklärt Dr. Schehka. Interessierte melden sich für Führungen über die Homepage des Zoos an.

Rückkehr zu normalen Ticketpreisen

Im Zuge der Lockerung der Beschränkungen und den damit verbundenen Öffnungen der Spielplätze, des Streichelzoos und nun auch des Aquariums wird der Allwetterzoo auch zu seinen alten Eintrittspreisen zurückkehren. „Aufgrund reduzierter Ticketpreise und erhöhtem Personalaufwand war die Wirtschaftlichkeit in den vergangenen Wochen nicht gegeben. Aus diesem Grund kommen wir nicht umher, ab Montag wieder die alten Preise einzuführen“, sagt Zoosprecher Sebastian Rohling. „Aber um auch in den kommenden Wochen eine Schlangenbildung vor dem Kassenbereich auf ein Minimum zu reduzieren, sind online gekaufte Tickets einen Euro günstiger.“ Damit soll ein Anreiz geschafft werden, sich die Tickets im Vorfeld zu besorgen – denn so könnten die Besucher schneller in den Zoo gelotst und lange Warteschlangen am Eingang vermieden werden. Und weiter ergänzt er: „Das besondere Tiererlebnis ist nun wieder fast vollumfänglich gegeben – es fehlten eigentlich nur noch die Tiere im Aquarium, denn die meisten tierischen Bewohner des Zoos sind im Sommer auf den Außenanlagen.“