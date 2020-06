Polizei und Feuerwehr in tierischer Mission: Wie die Polizei am Montagmittag per Facebook mitgeteilt hat, waren einige Beamte in der vergangenen Woche als Tierschützer im Einsatz. Gemeinsam mit Einsatzkräften von der Feuerwehr Münster wurde ein Teichhuhnküken gerettet.

Das Tier hatte sich nach Angaben der Polizei in einem Gitter verfangen und konnte sich alleine nicht mehr befreien. Polizisten und Feuerwehrleute schritten ein - und bewahrten das Tier so sicherlich vor Schlimmerem.