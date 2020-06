Im Prozess um 21-fachen Betrug durch einen münsterischen Pflegedienst ist am Montag das Urteil vor dem Landgericht Münster verkündet worden: Alle drei Angeklagten wurden zu Haftstrafen verurteilt, jeweils auf Bewährung.

Der 70-Jährige Angeklagte, der den Pflegedienst 2009 mit seinem 46-jährigen Sohn gegründet hat, wurde zu einem Jahr, neun Monaten sowie 5000 Euro Strafzahlung an eine karitative Einrichtung verurteilt, sein Sohn zu einem Jahr, sechs Monaten und 5000 Euro Strafe. Sie sind Hauptanteilseigner des Pflegedienstes, haben diesen geleitet und den Betrug initiiert, so das Gericht. Die 42-jährige Angeklagte, der zur Zeit des Betrugs in den Jahren 2011 bis 2013 zehn Prozent des Pflegedienstes gehörten und die in Teilzeit dort angestellt war, wurde wegen Beihilfe zum Betrug zu einer Haftstrafe von elf Monaten und einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt.

Nicht erbrachte Leistungen abgerechnet

Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass die drei über mehrere Monate hinweg Leistungen bei Krankenkassen eingereicht haben, welche der Pflegedienst nicht erbracht hat. Die Idee sei entstanden, weil Kunden spezielle Wünsche hatte, etwa Friseurdienstleistungen, die nicht erstattet wurden. Um diese Dienstleistungen gegenzufinanzieren, seien stattdessen andere Leistungen angegeben worden.

Möglich war dies, weil die Patientenakten, die eigentlich bei den Patienten zu Hause liegen sollen, um dort direkt nach Erbringung der Leistung von den Pflegern abgezeichnet zu werden, in den Räumlichkeiten des Pflegedienstes aufbewahrt wurden. So konnten den Unterlagen mit den erbrachten Leistungen weitere hinzugefügt werden.

Banken bemerkten hohe Geldeingänge

Aufgeflogen waren die illegalen Aktivitäten, weil zwei Banken hohe Geldeingänge auf den Konten der Angeklagten bemerkt hatten. Die folgenden polizeilichen Ermittlungen erhärteten den Verdacht des Betrugs, bis im September 2013 die Räumlichkeiten des Pflegedienstes durchsucht wurden.

Die Richterin erläuterte das „aus Sicht der Kammer verhältnismäßig milde Urteil“ durch die Geständnisse der Angeklagten. Zudem habe der Pflegedienst eine Wiedergutmachungszahlung an die Krankenkassen geleistet, welche die Schadenssumme überstieg.

Keine Patienten zu Schaden gekommen

Auch seien – im Vergleich zu anderen Betrugsfällen bei Pflegediensten – in diesem Fall keine Patienten zu Schaden gekommen. Der Betrug sei außerdem mittlerweile fast sieben Jahre her. Seitdem sei der Pflegedienst, der nach wie vor existiert, mehrfach geprüft und nie beanstandet worden.