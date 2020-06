Insgesamt waren drei Autos beteiligt und vier Personen betroffen - davon drei Leichtverletzte. Zwei der drei leicht Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Eine Person wurde im Auto eingeklemmt, musste befreit werden und wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in eine Notfallklinik transportiert werden musste. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Aktuell ist die Kanalstraße zwischen der Einmündung Grevener Straße und der Kreuzung Bröderichweg/Kanalstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, ist noch nicht klar.