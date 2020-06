Leidenschaft für Arbeit auf dem Hof

Die Landwirtschaft beschwert sich oft über Hofsterben und mangelnden Nachwuchs. Doch allein in Münster gibt es rund 25 Landwirte, die auf ihren Höfen Nachwuchs ausbilden. Mit der Berufsschule in der Innenstadt und der Fachschule in Wolbeck gibt es zudem zwei Bildungszentren, in denen die Fachkräfte den theoretischen Ausbildungsteil absolvieren.

Derzeit werden in Münster insgesamt 35 Landwirtinnen und Landwirte ausgebildet, heißt es in einer Pressemitteilung des Landwirtschaftsverband. Zwei davon sind auf dem Hof von Reinhard Holtmann , Rinder-Halter und Schweinemäster aus Münster-Albachten, im Einsatz.

Praktische Erfahrung weitergeben

„Ich bilde seit 20 Jahren aus, weil es gerade in der Landwirtschaft enorm wichtig ist, praktische Erfahrungen zu sammeln und weiter zu geben“, berichtet Holtmann und ergänzt, davon würde sowohl er als auch die Auszubildenden profitieren.

„Ich bin von klein auf mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Die Arbeit mit Tieren, Maschinen und Natur ist total abwechslungsreich“ sagt Andre Lütke Holling, der gerade das dritte Lehrjahr auf dem Hof Holtmann absolviert und später den elterlichen Betrieb übernehmen möchte.

„ Ich schätze vor allem das Arbeiten in der Natur und habe großes Interesse an Biologie. " Katrin Lange

Katrin Lange absolviert vor dem Studium der Agrarwirtschaft ein sechsmonatiges Praktikum auf dem Albachtener Hof. „Mich reizt der vielfältige Einblick in die Landwirtschaft mit Rindern, Schweinen und Ackerbau. Ich schätze vor allem das Arbeiten in der Natur und habe großes Interesse an Biologie“, erzählt Lange.

Benedikt Schulze Bilk, der aktuell sein zweites Lehrjahr absolviert, schätzt den durch die Ausbildung erlangten neuen Blick auf die Landwirtschaft. „Mein Ziel ist es, aus den Erfahrungen meiner Ausbildung später einen individuellen Betrieb zu errichten. Die Landwirtschaft ist breit aufgestellt, deshalb haben wir viele Möglichkeiten, als Landwirt zu arbeiten. Du bist dein eigener Herr, das finde ich besonders attraktiv“.

Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität

Eva Niederdalhoff, Ausbildungsberaterin der Landwirtschaftskammer NRW, begleitet tagtäglich Auszubildende. „Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität haben eine zentrale Bedeutung im Beruf des Landwirts. Mit Tieren zu arbeiten bedeutet sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag im Einsatz zu sein, denn Tiere kalben und ferkeln auch am Wochenende, die Ernte richtet sich aus-schließlich nach der Natur und nicht nach Wochentagen“, so Niederthaler. Auf der anderen Seite seien Landwirte ihr eigener Chef und arbeiteten jeden Tag in der Natur.

„Das breite Aufgabenspektrum unseres Berufes hält für Absolventen aller Schulformen – Frauen wie Männer – interessante Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten bereit. Ob Landwirtschaftsmeister oder staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt – bei uns in der Landwirtschaft gibt es für jeden einen Platz“, so Susanne Schulze Bockeloh, Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes. „