Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Pferde unentbehrlich: Sie zogen die Pflüge über die Felder und die Kutsche zur Kirche, sie beförderten Post, Milch, Bier, Holz und Kohle. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Motorisierungswelle in der Bundesrepublik ein. Binnen weniger Jahre verschwanden hunderttausende Pferde in den Schlachthäusern, zwischen 1958 und 1965 halbierte sich die Zahl der Pferde in Westfalen von über 105 000 auf rund 53 000. Das Pferd drohte aus dem Leben der Menschen dauerhaft zu verschwinden.

Doch was wäre Westfalen ohne seine Pferde? Gemeinsam mit dem „Provinzial-Verband westfälischer Reit- und Fahrvereine“ veranstaltete der „Hauptverband für Zucht und Prüfung Deutscher Pferde ( HDP )“ am 15. März 1963 eine Großkundgebung in den ausverkauften Dortmunder Westfalenhallen . Sie forderten: „Das Pferd muss bleiben!“ Es wurden verschiedene Rassen vorgestellt und die unterschiedlichen Verwendungsarten präsentiert.

In einem Telegramm übermittelte der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke den Teilnehmern die Botschaft: „Einzig und allein der Mensch entscheidet, ob das Pferd bleiben wird oder nicht. Sollte eines Tages das Pferd verschwinden, so nur durch die Schuld des Menschen.“

Führungen Das Westfälische Pferdemuseum bietet seit dieser Woche wieder Führungen für Familien und Gruppen im kleinen Kreis an. Bei dem geführten, einstündigen Rundgang erfahren die Teilnehmer spannende Infos zu dem (westfälischen) Kulturgut „Pferd“ und über seine besondere Beziehung zum Menschen. Für die Führungen gelten nach Angaben des Museums allerdings besondere Sicherheitsvorkehrungen: Erlaubt sind maximal zehn Personen pro Rundgang und es muss auf die Einhaltung der Hygieneregeln wie das Tragen von Mund- und Nasenschutz sowie den Mindestabstand geachtet werden. Bei allen Führungen sind die Besucher verpflichtet, vor Ort ihre Kontaktdaten für eine eventuelle Rückverfolgung zu hinterlassen. Wer Interesse an einer Führung unter diesen besonderen Umständen hat, kann sich an das Team des Pferdemuseums unter info@pferdemuseum.de oder telefonisch an 0251/484270 wenden. ...

Seit Kurzem zeigt das Westfälische Pferdemuseum in seiner Dauerausstellung die originalen Filmaufnahmen aus dem Jahr 1963. Es sind bewegte bzw. bewegende Bilder einer einzigartigen Veranstaltung, bei der über 12 000 Zuschauer den Abschied vom Arbeitspferd und den Beginn der Ära des Sportpferdes feierten. Der etwa 30-minütige Film wurde damals von Mitgliedern des Schmalfilmklubs Münster rund um den Kaufmann und Amateurfilmer Franz-Josef Görtz aufgenommen – und lag dem Museum bisher nur im 16 mm-Format vor. Nun wurde das historische Zeitdokument vom LWL-Medienzentrum für Westfalen digitalisiert und kann seitdem im Westfälischen Pferdemuseum im Allwetterzoo Münster bewundert werden.