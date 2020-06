Ein unbekannter Täter stieg in der Nacht zu Montag zwischen 0.25 Uh Uhr und 10.30 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung an der Stiftsherrenstraße ein. Wie die Polizei mitteilt, schob der Einbrecher die Jalousie hoch und öffnete den Fensterflügel der Erdgeschosswohnung.

Der Einbrecher nahm eine Geldbörse mit und verschwand unerkannt. Erst morgens bemerkten die Bewohner den Einbruch. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen, Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 2750 entgegen genommen.