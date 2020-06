Es besteht ein erster Verdacht der Untreue gegen einen Mitarbeiter des Westfleisch-Konzerns in Münster. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft , Dirk Ollech , unserer Zeitung erläuterte, ist Hauptbeschuldigter ein Vorstandsmitglied des Unternehmens, dessen Identität die Staatsanwaltschaft nicht preisgeben will. Mitwisser sind laut Ollech ein Aufsichtsratsmitglied, ein Vertriebsleiter und ein Mitarbeiter einer Firma im dänischen Randers. Gegen diese Verdächtigen werde auch ermittelt. Das Unternehmen habe sich bei den Durchsuchungen kooperativ gezeigt, hieß es.

Der Verdacht der Ermittler richtet sich gegen den Verkauf von rund 12 000 Tonnen Schweinefleisch über einen Zwischenhändler in den Vereinigten Arabischen Emiraten an einen Kunden in der Volksrepublik China. Bei dem Unternehmen in den Emiraten handelt sich Medienberichten zufolge um die Prime Meat General Trading, die personell verknüpft ist mit der dänischen Firma.

Hintergrund ist der durch die Afrikanische Schweinepest entstandene extreme Mangel an Schweinefleisch in China [WN+], der einen starken Preisanstieg zur Folge hatte. Die Staatsanwaltschaft wundert sich, dass Westfleisch im vorliegenden Fall nicht direkt nach China verkauft hat und vermutet deshalb illegale Transaktionen zum Vorteil des Hauptbeschuldigten.