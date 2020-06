Goldene Momente in Corona-Zeiten

98 Abiturienten wurden am vergangenen Samstag feierlich vom Pascal-Gymnasium entlassen. Aufgrund der aktuellen Situation war natürlich ebenso wie in den vergangenen Schulwochen auch bei den offiziellen Feierlichkeiten rund um das Abitur alles anders: Einen Gottesdienst gab es leider nicht, auch der Abi­ball, auf den sich alle jahrelang gefreut und auf den sie hingearbeitet und -gespart hatten, musste schon vor einigen Wochen abgeblasen werden.

Aber so ganz ohne Sang und Klang wollte das Pascal-Gymnasium die diesjährige Abiturientia nicht gehen lassen. Um allen Absolventen die Möglichkeit eines feierlichen Abschieds zu geben, wurde die ganze Jahrgangsstufe im „Schichtbetrieb“ verabschiedet: Eingeteilt in vier Gruppen fand die Zeugnisübergabe in kleineren Gruppen statt, die sich in der den Corona-Auflagen entsprechend bestuhlten Aula nach einem festen Sitz- und Zeitplan zusammengefunden hatten.

Als erster gratulierte Schulleiter Ralf Brameier der Abiturientia und machte ihr Mut: „Geht Wagnisse ein in Eurem Leben!“ Als Beispiel für derartige vernunftbegleitete Wagnisse zog er Alexander von Humboldt heran, der seinerzeit Expeditionen auch einmal abbrechen musste: „Wenn es einmal nicht weitergeht, habt den Mut, umzukehren. Das ist ein Zeichen von Stärke.“

Einen Gesangsbeitrag der stimmstarken Stufe hatte aufgrund der Auflagen leider nicht genehmigt werden dürfen, aber ein musikalisches Intermezzo gab es trotzdem: Die Abiturienten Mira Schäfer und Gabriel Baumeister trugen jeweils am Flügel klassische Werke vor und sorgten damit für den ersten musikalischen Höhepunkt der Feier.

Jasper Köhler, Marisa Veit, Leo Frenz, Luisa Legge, Momo Fernholz, Antonia Sundrup und Benedikt Christophel, die in ihren jeweiligen Gruppen als Vertreter der Jahrgangsstufe sprachen, erinnerten an Besonderheiten der gemeinsamen Schulzeit.

Die Abiturientia

Sozvin Abdi, Basil Al-Masri, Fiona Baker, Lea Barckhan, Gabriel Baumeister, Celina Beermann, Sonny Lukas Berkhahn, Finja Beste, Amira Bonna, Oliver Borghardt, Julie Marie Bronstering, Sven Busemann, Luca Cavalheri, Jonas Philip Christiansen, Benedikt Christophel, Jamin Dahmen, Henning Dewulf, Isabel Maria Eble, Tristan Eiring, Stella Fährmann, Joscha Feder, Momo Rahel Fernholz, Pascal Fischer, Leo Frenz, Christopher Gaitzsch, Johanna Gaukesbrink, Greta Gierse, Alina Golowko, Siss Kristin Grobe, Florian Große-Erdmann, Jonas Hansen, Antonia Hartl, Ali Hassan, Lilia Heidebrecht, Robert Hellenkamp, Paul Henjes, Jonas Ja, Stephanie Jarjorah, Vanessa Kämper, Tilman Kersebaum, Julius Kirchner, Carlotta Klemm, Florian Köchling, Jasper Köhler, Nele Kollmer, Lynn Kosina, Kai Kretzschmar, Alexander Krone, Kristi Kubešová, Tobias Kurz, Hannah Lahrkamp, Luisa Anna, Ledwolorz, Luisa Legge, Alina Lenz, Valentin Lenzen, Isabelle Limberg, Tim Löffler, Leo Lüsebrink, Victor Laurent Julien Marion, Yannik Menden, Natalia Miething, Leona Moj, Stella Neumann, Lena Neumann, Luc Oeder, Elena-Esther Orahovac, Tom Orschel, Tia Osman, Berenike Paul, Nora Raka, Linus Richter, Julia Richter, Marios Rizo, Marianna Šarafutdinova, Gamze Sat, Mira Schäfer, Lena Schell, Jakob Schmidt, Leander Schnermann, Amélie Schöninger, Lilly Marie Schüttler, Soley Rosanna Siegel, Fynn Sobetzki, Patricia Sónak, Jörn Stegemann, Robin Stoos, Silas Storkebaum, Kalle Studer, Ralf-Linus Stüve, Antonia Paula Jeanne Sundrup, Jana Marie Thesing, Ole Thewes, Sebastian Uhlig, Tina Marisa Veit, Ruwen von Delft, Mia Sophie Wiesenack, Samuel Georg Wünstel, Erica Zel