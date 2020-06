Der angekündigte Kahlschlag bei Karstadt trifft Münster nicht: Auch "Karstadt Sports" an der Stubengasse bleibt Münster erhalten. Das erklärte Gaby Beuing, Verdi-Gewerkschaftsskretärin für den Bereich Handel gegenüber unserer Zeitung. Am Samstag war bekannt geworden, dass 20 der 30 Niederlassungen von "Karstadt Sports" schließen sollen. Die gut 40 Mitarbeiter in Münster können nach Gewerkschaftsangaben nun aber aufatmen.

Bereits am Freitag hatte "Galeria Karstadt Kaufhof" bekannt gegeben, dass der Konzern die beiden großen Warenhäuser in Münster ebenfalls geöffnet hält. Allerdings sollen deutschlandweit 62 Niederlassungen geschlossen werden.

"Es ist entschieden, alle drei Standorte in Münster bleiben erhalten", freute sich Gaby Beuing am Montag. Für alle Häuser forderte die Verdi-Gewerkschaftssekretärin ein "tragfähiges Zukunftkonzept" -- "nicht, dass wir in ein paar Jahren vor dem selben Dilemma stehen".