Aller guten Dinge sind drei, heißt es im Volksmund. Das trifft auch auf die Karstadt-Häuser in Münster zu. Denn der angekündigte Kahlschlag des Warenhauskonzerns erwischt die Domstadt nicht: Das Tochterunternehmen „ Karstadt Sports“ an der Stubengasse bleibt Münster weiterhin erhalten. Das erklärte Gabi Beuing , Verdi-Gewerkschaftssekretärin für den Bereich Handel, gegenüber unserer Zeitung.

Am Samstag war bekannt geworden, dass womöglich 20 der 30 Niederlassungen von „Karstadt Sports“ schließen sollen. Die gut 40 Mitarbeiter in Münster können nach Gewerkschaftsangaben jetzt aber aufatmen, der Standort sei gesichert. „Der Kampf war hart“, so Beuing.

Wochenende wurde zur Hängepartie

Bereits am Freitag hatte „Galeria Karstadt Kaufhof “ bekannt gegeben, dass der Konzern die beiden großen Warenhäuser in Münster auch in der Zukunft geöffnet hält. Allerdings sollen deutschlandweit 62 Niederlassungen geschlossen werden. Für die Mitarbeiter der Sport-Tochter entwickelte sich unterdessen das Wochenende zu einer Hängepartie.

„Es ist entschieden: Alle drei Standorte in Münster bleiben erhalten“, freute sich Gabi Beuing am Montag umso mehr. Für die Häuser in Münster forderte die Verdi-Gewerkschaftssekretärin das Unternehmen auf, ein „vernünftiges Zukunftskonzept“ auf den Tisch zu legen – „nicht, dass wir in ein paar Jahren vor demselben Dilemma stehen“.

„ Jetzt geht es darum, weiter an der Standortsicherung zu arbeiten. " Oberbürgermeister Markus Lewe

Ähnlich äußerte sich ein erleichterter Oberbürgermeister: „Jetzt geht es darum, weiter an der Standortsicherung zu arbeiten“, so Markus Lewe. Für Münster sei es „eine sehr gute Nachricht“, dass alle drei Häuser erhalten blieben. „In mehreren Gesprächen und Kontakten habe ich mich auch bei Karstadt/Kaufhof im Vorfeld eingesetzt.“

Gewerkschaftssekretärin Beuing sieht im Fortbestand der drei Häuser die Stadt Münster als Einkaufsmagnet bestätigt. Im Zuge der bundesweiten Debatte um Filial-Schließungen ging zuletzt immer wieder die Angst vor einem Aussterben der Innenstädte um. Schließlich zählen die großen Warenhäuser samt Sport-Tochter nach wie vor zu den Frequenzbringern. In Münster bestand zudem die Sorge, dass sich die räumliche Nähe der Häuser als negativ erweisen könnte.