„Corona-Erzählbox“: Eine Krise, viele Geschichten

Die Corona-Pandemie hat den Alltag aller verändert. Um zu zeigen, dass niemand mit seinen Gedanken zu der Krise allein ist, und wie sich die Menschen den Weg in die Zukunft vorstellen, hat sich die Pfarrei St. Lamberti jetzt ein besonderes Projekt überlegt: eine Erzählbox – gleichzeitig Kunstwerk und geschützter Raum, in dem jeder seine Erfahrungen und Gefühle teilen kann.

„Wie erleben Sie diese Corona-Zeit? Was ist Ihnen in dieser Zeit besonders schwer gefallen? Welche Erfahrungen bleiben für Sie besonders wertvoll?“ Diese drei Fragen kann jeder, der möchte, seit dieser Woche auf dem Lambertikirchplatz in der Erzählbox beantworten. „Wer möchte, kann sich dabei aufzeichnen lassen“, erklärt Pastoralreferentin Ursel Schwanekamp . Das funktioniert über einen fest­installierten Touchscreen mit Kamera. Die maximal 90-sekündigen Videos werden dann in den nächsten Tagen nachbearbeitet, bei inhaltlichen Parallelen vielleicht zusammengeschnitten über die Homepage und Social-Media-Kanäle der Kirchengemeinde geteilt.

Zwischenmenschliches Verständnis schaffen

„Das Schöne an den Videos ist, dass die Menschen sich mitteilen können, sich aber auch, wenn die Videos geteilt werden, möglicherweise darin wiedererkennen“ erklärt Stephan Ort, pastoraler Mitarbeiter in St. Lamberti. So wollen die Initiatoren zwischenmenschliches Verständnis und Nähe schaffen. „Wir hoffen, dass viele Menschen diese Möglichkeit wahrnehmen, sich auszutauschen und die Verbundenheit zu erleben“, sagt Projektleiter und pastoraler Mitarbeiter Andrea Bailoni .

Corona-Erzählbox soll Verbundenheit schaffen 1/7 "Corona – erzähl uns Deine Geschichte", unter diesem Motto startet in dieser Woche eine Aktion der Pfarrei St. Lamberti in Münsters Innenstadt. Foto: Matthias Ahlke

Sie sieht aus wie ein Badezimmer, allerdings ist sie mobil, immer offen und da, wo sonst ein Spiegel hängt, sind ein Touchscreen und eine Kamera montiert: In der Corona-Erzählbox der Pfarrei St. Lamberti können Passanten ihre Erfahrungen mit der Krise teilen. Die kurzen Videoclips werden dann ggf. nachbearbeitet und zusammengeschnitten über Social Media veröffentlicht. Foto: Matthias Ahlke

Festgehalten werden die Geschichten in der einer Waschnische nachgeahmten und frei begehbaren Kabine, in der neben einem Waschbecken auch eine Videokamera und ein Bildschirm zur Aufnahme der 90 sekündigen Videoclips installiert sind. Foto: Matthias Ahlke

Marie Schubert (l.) hat die Kabine von außen mit Drucken gestaltet, gebaut wurde das mobile Kunstwerk von Amelie Hirsch, beide studieren an der Kunstakademie Münster. Foto: Matthias Ahlke

Eine Tür gibt es nicht, auch aus Hygiene-Gründen: Die Corona-Erzählbox vor der Lambertikirche ist immer geöffnet – täglich (außer sonntags) von 10 bis 19 Uhr. Foto: Matthias Ahlke

Die Idee für ein solches Projekt habe Pfarrer Hans-Bernd Köppen gehabt, berichtet Bailoni: „Er hat so etwas mal in einem Museum gesehen – allerdings als Telefonzelle.“ Die Erzählbox vor der Lambertikirche hingegen ist einem Badezimmer nachempfunden, gefliest, mit Fenstern nach außen und einem Handwaschbecken. Darüber – wo sonst ein Spiegel hängt – ist der Bildschirm angebracht, sodass die Besucher sich auf Augenhöhe sehen und aufzeichnen können.

Erzählbox soll vier Wochen bleiben

Künstlerisch umgesetzt haben die Idee des Pastoralteams die beiden Künstlerinnen Amelie Hirsch und Marie Schubert von der Kunstakademie. Etwa vier Wochen hat das Team gebraucht, um das 1,20 Mal 1,20 Meter große Badezimmer auf Rädern fertigzustellen. „Teilweise haben wir bis 4 Uhr nachts gearbeitet“, erinnert sich Bailoni. Bei der optischen Gestaltung wollte Marie Schubert, die für die Drucke an den Außenwänden zuständig war, eine Verbindung zum Ort des Geschehens herstellen, sagt sie. Dazu habe sie Elemente der Ornamentik der gotischen Kirche digital zusammengefügt.

Die Erzählbox soll für mindestens vier Wochen täglich außer sonntags von 10 bis 19 Uhr zur Verfügung stehen. Es werde immer ein haupt- oder ehrenamtlicher Mitarbeiter der Pfarrei vor Ort sein, um Besucher zu unterstützen, sagt Ursel Schwanekamp. „Es ist ein Experiment. Wir gucken jetzt mal, wie die Leute es annehmen.“