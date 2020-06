Ab heute (23. Juni) wird die Verkehrsführung an der Hafenstraße aufgrund von Bauarbeiten geändert: Die rechte Fahrspur in Richtung Hafen wird in der Bauzeit vorübergehend einspurig. Der Fuß- und Radweg wird laut einer Mitteilung des Versorgers Münsternetz in einem kurzen Abschnitt gemeinsam geführt.

Das Rechtsabbiegen in Richtung Friedrich-Ebert-Straße ist nicht möglich. Busse mit dem Ziel Frie-Vendt-Platz werden über die Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet. Auf der Friedrich-Ebert-Straße wird daher ein einseitiges Parkverbot eingerichtet.

Beeinträchtigungen bis Anfang August

Bis voraussichtlich Anfang August gibt es in mehreren Bauabschnitten wechselnde Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere werden einzelne Fahrbeziehungen zwischen den Straßen tageweise wegfallen. Umleitungen werden dann ausgeschildert. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen teils auf ihre gewohnten Wege verzichten.

Grund für die Bauarbeiten ist die Verlegung einer Fernwärmeleitung, die die Hafenstraße quert. Für die Verkehrseinschränkungen bittet Münsternetz um Verständnis. Die Arbeiten dienen der Versorgungssicherheit und finden bewusst während der verkehrsschwächeren Sommerferien statt.