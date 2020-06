Ein Wertekompass fürs Leben

„The Golden Twenties – we’re gonnABI legendary!“ – mit diesem Motto verabschiedeten sich 136 Abiturientinnen und Abiturienten von der Friedensschule.

Eine Zeugnisübergabe in drei Akten – die aktuelle Hygienevorschriften verlangen Kreativität. Und die zeigten sowohl die an der Gestaltung der Abiturfeier beteiligten Schüler, aber auch ihre Lehrer.

„Verliere nie deinen Mut und deine Zuversicht“ – wie ein roter Faden zog sich diese Ermunterung sowohl durch den von der Abiturientia und Schulseelsorger Pastor Thomas Laufmöller gestalteten religiösen Impuls als auch durch alle Redebeiträge. Das Abitur in einer Krisenzeit erfolgreich abzulegen, so Schulleiter Ulrich Bertram, sollte Selbstvertrauen geben, sich für die eigene Zukunft zu engagieren, einen Standpunkt zu entwickeln, den Mund aufzumachen – denn „es gibt viel zu tun“ im Kampf gegen Populismus, Rassismus, den Klimawandel oder soziale Ungerechtigkeiten.

Diesen Aufruf unterstrich der Vertreter der Elternschaft, Marc Zahlmann, und ergänzte, dass den Abiturienten der dazu notwendige „Wertekompass“ von der Friedensschule mitgegeben wurde.

Auch die Sprecherinnen der Abiturientia, Franziska Griepentrog und Charlotte Haack , stellten fest: „Wir fühlen uns gut aufgestellt für die Aufgaben, die auf uns warten!“ Ein Dank ging in diesem Zusammenhang an alle Mitglieder des Kollegiums, besonders aber an die Oberstufenleiterin Brigitte Ontrup und die Jahrgangsleiterin Sabine Lindenbaum.

Corona-gerecht wurden dann die Zeugnisse überreicht, bevor die strahlende Abiturientia zum Sektempfang in den grünen Garten der Friedensschule einlud.