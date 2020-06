6000 neue Wohnungen für eine Stadt, in der Wohnraum Mangelware ist: Der Vorschlag der SPD , einen neuen Stadtteil zwischen Kanal und Umgehungsstraße entstehen zu lassen, war als echter Vorstoß im Kommunalwahlkampf geplant. Geerntet haben die Sozialdemokraten allerdings erstmal nur Protest – und zwar von den Kleingärtnern, die sich genau in dem fraglichen Bereich gleich auf einer ganzen Handvoll Anlagen tummeln. Ein offener Brief aus den Reihen des Vereins „Große Dahlkamp“ erreichte die SPD vor wenigen Tagen, zudem war für diesen Mittwoch ein Protest der Kleingärtner vor der Halle Münsterland vorgesehen, in der an diesem Tag der Rat der Stadt zusammenkommt.

Jung räumt Fehler ein

Doch der Protest könnte nun überfällig sein, denn die SPD hat bereits eingelenkt. Von einem „Missverständnis“ spricht der Oberbürgermeister-Kandidat der SPD, Dr. Michael Jung. Zudem räumt der Sozialdemokrat aber auch eigene Fehler ein. „Wir haben das wohl nicht richtig kommuniziert“, sagte Jung am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Es sei gar nicht angedacht gewesen, die kompletten Flächen der Kleingartenvereine zu überplanen. Auf der ursprünglichen Planung der Fraktion sei lediglich ein Bereich mit einigen wenigen Parzellen betroffen gewesen. Diesen Bereich hat die SPD mittlerweile aus ihrer Planung gestrichen – der Aufschrei der Kleingärtner hat also bereits vor dem angekündigten Protest Wirkung gezeigt.

In den roten Bereichen sollen Wohnungen entstehen, die grüne Schraffierung markiert die Kleingartenanlagen. Den nicht schraffierten Bereich zwischen den Kleingärten nördlich der Umgehungsstraße hat die SPD nun aus ihrem Vorschlag herausgenommen. Foto: Grafik: Jürgen Christ

Zufriedenheit bei den Kleingärtnern

Gleichwohl ist Jung weiter von der grundsätzlichen Idee der SPD überzeugt. „Es geht einfach darum, mehr Wohnungen auf dem Areal zu schaffen, als es der Vorschlag der Verwaltung vorsieht.“ Mit einigen Gewerbetreibenden aus dem Bereich hätten bereits erste Gespräche bezüglich eines Stimmungsbildes stattgefunden. Wie viele Wohnungen nun genau dort entstehen könnten, dazu wollte Jung am Dienstag allerdings keine konkrete Zahl nennen. Er sprach lediglich von „mehreren Tausend“.

Für Lothar Hitziger, Vorsitzender des KgV Große Dahlkamp, ist die neue Planung aus Sicht der Kleingärten tragbar. „So, wie es auf der Karte nun aussieht, sind wir damit zufrieden.“