Workshops zur energetischen Sanierung von Gebäuden

Mehr als 70 Prozent der Wohngebäude in Münster wurden vor 1980 gebaut. Sie sind also in einer Zeit entstanden, in der der Energieverbrauch kaum eine Rolle spielte. "Für Münsters Klimaschutzziele sind diese Häuser nicht geeignet. Deshalb sollten sie möglichst umfassend saniert werden - um ihren Wert zu erhalten, aber auch um Energiekosten und klimaschädliche Emissionen zu senken", sagt Georg Reinhardt von der Koordinierungsstelle Klima und Energie im Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit, in einer Pressemitteilung der Stadt.

Aber wie beginnt man mit einem solchen Projekt? Welche Maßnahmen lohnen sich, und wie werden sie umgesetzt? Gibt es Fördermittel? Und wie realisiert man eine Sanierung in und an einem vermieteten Wohnhaus? Alle Fragen, die sich private Vermieter zur energetischen Sanierung stellen, beantwortet ab Herbst 2020 eine Inforeihe der städtischen Klimaschützer. Sie heißt "Lernen von den Profis" – und Profi ist in diesem Fall unter anderem das kommunale Tochterunternehmen Wohn- und Stadtbau.

Beispiele aus der Praxis

Vermieter bekommen bei Ortsterminen und Vorträgen die Gelegenheit, sich kostenlos über die Möglichkeiten einer energetischen Sanierung zu informieren und auszutauschen. Sie profitieren dabei von den Erfahrungen der Wohn- und Stadtbau, der Fachleute der städtischen Koordinierungsstelle Klima und Energie und externer Referenten.

Anhand konkreter Beispiele aus der Praxis stellen die Experten den Ablauf einer Gebäudesanierung vor. Die Themen reichen von der Planung und Finanzierung über die Umsetzung der Sanierung bis hin zur Bewertung der Maßnahmen hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Vorteile.

„ Vermieter können sich auch darüber informieren, wie man seine Mieter am besten mitnimmt bei einem solchen Projekt. Vermieter können sich auch darüber informieren, wie man seine Mieter am besten mitnimmt bei einem solchen Projekt. “ Georg Reinhardt

Start des Projekts ist im Herbst 2020, jeder Workshop umfasst vier Termine. Die Koordinierungsstelle im Umweltamt plant insgesamt drei Durchgänge, um allen Interessenten gerecht zu werden. An jeweils zwei Terminen besteht die Möglichkeit, ein laufendes Sanierungsobjekt in Münster zu besichtigen.

"Hier gehen die Arbeiten voran, während das Objekt komplett vermietet ist. Vermieter können sich also auch darüber informieren, wie man seine Mieter am besten mitnimmt bei einem solchen Projekt", sagt Reinhardt. An zwei weiteren Terminen werden in Vortragsveranstaltungen die Möglichkeiten der energetischen Sanierung im Bestandsgebäude mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten vorgestellt.

Schlüsselrolle beim Erreichen der Klimaschutzziele

Die energetische Sanierung von älteren Gebäuden nimmt eine Schlüsselrolle beim Erreichen der Klimaschutzziele in Münster ein. Als Teil einer gesamtstädtischen Umsetzungsstrategie "Nachhaltig wachsen: Münster aktiv klimagerecht gestalten" wird das Projekt im Rahmen des Wettbewerbs "KommunalerKlimaschutz.NRW" aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Die Terminankündigungen werden auf der Webseite www.stadt-muenster.de/umwelt bekannt gegeben. Schon jetzt kann man sich unverbindlich anmelden per E-Mail an klimaschutz@stadt-muenster.de (Betreff "Lernen von den Profis") oder telefonisch unter 02 51/492 67 04.