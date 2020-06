Vier Jahre Haft für beide Angeklagte wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. So lautet das Urteil im Prozess um das im September explodierte Haus in Kinderhaus. Das Landgericht Münster sah es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten, Mutter und Tochter, ihr Haus bewusst in die Luft gesprengt haben.

Grundsätzlich hatten beide Frauen die Tat zugegeben. Sie streiten jedoch ab, jemand anderen als sich selbst und die beiden anwesenden Pferde haben umbringen zu wollen. Obwohl die beiden Frauen die Explosionen genau zu dem Zeitpunkt auslösten, als sich vor dem Tor des Grundstücks mehrere Personen – unter anderem Gerichtsvollzieher, Schlüsseldienst und Polizisten – zur Räumung des Hauses versammelt hatten, sah das Landgericht Münster vom Vorwurf des Mordversuchs ab.

Keine Lebensgefahr für andere Personen

Der Vorsitzende Richter erläuterte, dass zwar die Gebäudeteile durchaus die Distanz bis zum Tor hätten fliegen können. Doch für die dort versammelten hätte zu keinen Zeitpunkt Lebensgefahr bestanden. Die Angeklagten hatten zudem mehrfach betont, sie wollten keine Dritten gefährden, was das Gericht ihnen glaubte.