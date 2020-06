Vier Jahre Haft für eine 68-Jahre alte Münsteranerin und ihre 39-jährige Tochter wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Brandstiftung und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz: So lautet das Urteil im Prozess um das im September am Max-Klemens-Kanal (Kinderhaus) gelegene explodierte Fachwerkhaus, welches am Mittwoch am Landgericht Münster verkündet wurde.

Die zuständigen Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden angeklagten Frauen am 18. September 2019, gegen kurz nach 9 Uhr, mehrere Propangasflaschen im Wohnzimmer ihres angemieteten Hauses aufgedreht und danach entzündet hatten. Die Angeklagten räumten den Vorwurf ein, beteuerten jedoch, durch die Explosion nur sich selbst und die ins Haus geholten Pferde und eine Katze haben umbringen zu wollen. Das Gericht folgte der Auffassung und sah die von der Staatsanwaltschaft erhobene Anklage des versuchten Mordes nicht als erwiesen an.

Zwangsräumung als Hintergrund

Hintergrund der Explosionen und des geplanten Selbstmordes seien ausstehende Mietzahlungen und eine für den 18. September angesetzte Zwangsräumung gewesen. Die Richter erläuterten in ihrer Urteilsbegründung, bis 2016 habe der Ex-Mann der 68-jährigen Münsteranerin – seit 1990 geschieden – und Vater der Tochter finanziell für die beiden gesorgt und Mieten und Unterhalt übernommen. 2016 hatte er jedoch die Zahlungen ausgestellt.

Es folgte eine Reihe versuchter Räumungen und nicht eingehaltener Absprachen zwischen den Angeklagten und der Vermieterin, auch kurz vor dem Räumungstermin im September.

Staatsanwaltschaft: versuchter Mord

Nachdem den beiden Angeklagten tags zuvor klar geworden war, dass sie die Zwangsräumung – und die damit verbundene Herabstufung ihres Lebensstandards – nicht verhindern können, hätten sie den Entschluss des Selbstmords gefasst und die Propangasflaschen gekauft.

Die Staatsanwaltschaft hatte den beiden Frauen versuchten Mord vorgeworfen, da sie mit der Explosion gewartet hatten, bis die zuständigen Gerichtsvollzieher, Polizisten und Fachkräfte des Schlüsseldienstes vor Ort waren. Diese wurden durch die Explosion zwar nicht verletzt, da sie rund 30 Meter von Haus entfernt standen, doch einige sind auch heute noch in Therapie.

750.000 Euro Schaden

Die Richter glaubten jedoch den Angeklagten, keine Dritten haben schädigen zu wollen. Jedoch betonten sie die volle Schuldfähigkeit der Angeklagten, nachdem zwischenzeitlich psychische Erkrankungen beider im Raum gestanden hatten.

Das Fachwerkhaus am Max-Klemens-Kanal musste nach der Explosion abgerissen werden, der Schaden wird, ohne die Mietausfälle, auf 750.000 Euro beziffert.