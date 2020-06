Nachdem es 37 Parteimitglieder unter Beteiligung von fast 150 Bürgern erstellt hatten und es am Dienstagabend ausführlich debattiert wurde, ist das Wahlprogramm der CDU zur Kommunalwahl am 13. September verabschiedet worden. Nicht nur das 60-seitige Parteiprogramm wurde beraten. Die etwa 100 anwesenden Christdemokraten wählten im Speicher 10 auch die Delegierten zum Bundesparteitag der CDU.

Den Schwerpunkt hinsichtlich des Wahlkampfes setzte der CDU-Kreisvorsitzende Hendrik Grau beim Thema „Wirtschaft und Finanzen“. Die vergangenen Wochen seien eine Zeit voller ungewohnter Einschränken gewesen, sagte er, in der Politik aber bewiesen habe, „dass sie handlungsfähig ist“. Er dankte Oberbürgermeister Markus Lewe für den Einsatz, mit dem man vor Ort die Krise gemeistert habe. Auch deshalb sei er zuversichtlich, dass die Bürger in die CDU vertrauten, so Grau.

Lewe: „Erfahrung mit Verantwortung für die Stadt“

Ein Argument, auf das auch Oberbürgermeister Markus Lewe setze: „Wir haben Erfahrung mit der Verantwortung für die Stadt.“ Diese Verantwortung sei nie so wichtig gewesen, wie jetzt. Münster stehe hinsichtlich der Corona-Pandemie wohl besser da als andere Kommunen, so Lewe mit Blick auf Ostwestfalen, „aber wir werden merken, dass unsere Wirtschaft künftig vor großen Herausforderungen stehen wird“. Dass diese gemeistert werden könnten, zeigten die Rettung der Karstadt-Kaufhof-Häuser in Münster oder auch die Provinzial-Fusion.

Lewe betonte sprach sich zudem für hohe Ausgaben für Bildung und Betreuung aus: „Wenn Sie mich fragen, ob große Investitionen in Schulen und Kitas denn sein müssen, dann sage ich: Ja! Unsere Kinder müssen uns das wert sein.“ Grundsätzlich werde man mutig und die Wirtschaft ankurbeln müssen: „Wir müssen die Zukunft gestalten.“

Vielfalt als Stärke

Neben der Stärkung der Wirtschaft wolle man mit dem aktuellen Programm stärker zeigen, „dass Münsters Stärke seine Vielfalt ist“, sagte Hendrik Grau. Man müsse alles zusammen denken: Urbanität und ländlichen Raum, Alt und Jung schlössen sich nicht aus. Lange wurde am Abend über zahlreiche Änderungsanträge der Parteimitglieder zum Wahlprogramm diskutiert. Themen, die dabei besonders ausführlich diskutiert wurden, waren unter anderem der öffentliche Personennahverkehr und die Haushaltsplanung.

Zwei Stimmgänge brauchte es, um die Delegierten für den Bundesparteitag zu bestimmen, da im ersten Gang keine Frau einen der ersten Plätze belegte. Umso mehr wurden es schließlich im zweiten Gang: Gewählt wurden Simone Wendland, Carmen Greefrath, Lea Knezevic – und Hagen Blöcher. Die Ersatzdelegierten sind Maik Bruns, Tobias Jainta, Dr. Stefan Nacke, Babette Lichtenstein van Lengerich, Helene Wolf, Christoph Brands, Stefan Leschniok, Michael Bußmann und Bernard Homann.