Hupkonzert zum Abschluss

Coronabedingt abgesagt! Das sollte auf keinen Fall passieren. Mussten die Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Jahr bereits alle das Abitur betreffenden Festivitäten ausfallen lassen, so sollte nicht auch noch die Entlassfeier gestrichen werden: Nach der Idee des Schulseelsorgers Hendrik Drüing arrangierte das Festkomitee am Gymnasium St. Mauritz daher eine Veranstaltung im Autokino.

Bei der Einfahrt ab 9 Uhr bekam jedes Auto laut Pressemitteilung der Schule ein „Starterpaket“ in Form einer Stofftasche mit dem Programm, dem Gottesdienstplan und einem Piccolo zum Feiern. Bis zum offiziellen Start der Veranstaltung wurden Bilder und Filme aus der Schulzeit der Jahrgangsstufe über die LED-Übertagungswand gezeigt. Bei herrlichstem Wetter fanden sich bis 10 Uhr 120 Autos mit Abiturientia plus Anhang auf dem Gelände am Hawerkamp ein.

Den Auftakt machte nach der Begrüßung durch die Schulleiterin ein Wortgottesdienst, der mit Videobeiträgen und einem interaktiven Teil live auf der großen Bühne abgehalten und per Autoradio gehört werden konnte. Der Schulchor (in Bild und Ton zusammengeschnitten aus aufgenommenen Einzelstimmen) bildete mit „See you again“ den Übergang zum eigentlichen offiziellen Teil – den Reden, die ebenfalls in der Schule aufgenommen und zu einem Film zusammengeschnitten waren.

Statt konventionellen Beifalls waren Hupkonzerte zu hören, vor allem als zum krönenden Abschluss die Abiturzeugnisse an alle 80 Mitglieder der Jahrgangsstufe vergeben werden konnten. Dies geschah gruppenweise und mit Schutzmasken auf der Bühne.

In bester Stimmung freuten sich die Schülerinnen und Schüler über diese unkonventionelle Feier, die sie als große Wertschätzung vonseiten der Schulleitung empfanden.