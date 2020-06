Stadtverwaltung: Immer mehr Straßen und öffentliche Bauten besprüht

Es dauert nur Sekunden, dann ist ein Graffiti auf die Aaseekugeln oder ein Werbespruch auf die Promenade gesprüht. Zum Verdruss der Stadtverwaltung ein zunehmendes Phänomen: „Beides ist Sachbeschädigung, beides kann langwierige Folgen nach sich ziehen – von der Entfernung der Farbe oder der Kostenübernahme dafür über Bußgelder bis hin zum Strafverfahren”, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Sprayer scheint das nicht zu beeindrucken: Immer häufiger registriert die Stadt Münster nach eigenen Angaben Graffiti auf Fahrbahnen, an Brücken, öffentlichen Gebäuden oder Kunstwerken.

Sprühkreide nur mühsam zu entfernen

„Wir kommen derzeit nicht hinterher. Wenn ich über die Promenade fahre, sind eher Stellen auffällig, an denen nichts auf den Asphalt gesprüht wurde“, sagt Lukas Weingärtner , im Amt für Mobilität und Tiefbau zuständig für den Erhalt der Verkehrsflächen.

Oft würden Werbesprüche oder Parolen mit Kreide aus der Sprayflasche auf Straßen, Wegen und Wänden „verewigt”. Dabei sei dieses Wort sehr zutreffend, denn so kurzlebig, wie man vermuten könnte, sei die Farbe nicht. „Sie ist mühsam zu entfernen. Wir haben mit dem Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit getestet, ob der Einsatz eines Hochdruckreinigers zusammen mit einem speziellen Mittel zur Graffiti-Entfernung funktioniert. Aber hierbei wird der Asphalt beschädigt – Versuch missglückt“, so Weingärtner. Das sei – neben stadtgestalterischen Aspekten - ein Grund dafür, warum das Amt für Mobilität und Tiefbau Bitten um Ausnahmegenehmigungen für die Nutzung der Sprühkreide ablehne.

Mehr als 120 Anzeigen in diesem Jahr

Wie die Stadt mitteilt, geht sie jedem Fall von Graffiti an öffentlichen Bauwerken nach und stellt Strafanzeige. Fast jede dieser Anzeigen geht über den Schreibtisch von Reiner Bertling vom Amt für Immobilienmanagement. „Für 2020 sind wir jetzt schon bei etwa 120 Anzeigen. Normalerweise kommen im ganzen Jahr 150 zusammen. Allein an einem Wochenende Mitte Mai wurden sechs Denkmäler und Kunstwerke beschmiert“, berichtet Bertling. Fast immer beauftrage er sofort eine Firma, die die Farbe schnellstmöglich entfernt – insbesondere, wenn Kitas und Schulen betroffen seien.

Farben nicht auf eigene Faust entfernen

Anzeige könne auch jeder erstatten, der an seinem privaten Gebäude Graffiti entdeckt. Dazu rät Maria Koordt vom Amt für Mobilität und Tiefbau – denn oft ermittele die Polizei erfolgreich. „Sie kann in vielen Fällen Graffiti eingruppieren und einem Sprayer zuordnen. Einmal gingen 80 Schmierereien auf einen Täter zurück“, sagt Maria Koordt. Wer Sprayer sogar dabei beobachte, während sie Graffiti an Bauten oder auf Straßen sprühen, sollte sich möglichst umgehend an die Polizei wenden, rät die Stadt Münster.

Koordt warnt davor, die Farben auf eigene Faust zu entfernen. „Ein Laie weiß nicht, welchen Reiniger man auf welchen Oberflächen nutzen kann. Und wenn durch Farbpartikel oder Lösemittel verunreinigtes Wasser in Regenwasserkanäle gelangt, fließt es von dort direkt in Flüsse und Bäche.“ Profis hingegen nutzten die richtigen Mittel und könnten das Abwasser vollständig auffangen und entsorgen.