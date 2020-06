Zwei Ladendiebe haben am Mittwochmorgen Parfum im Wert von mehr als 1000 Euro in einem Warenhaus an der Salzstraße gestohlen. Laut einer Mitteilung der Polizei konnten Ladendetektive einen der Täter, einen 18-Jährigen, noch vor dem Geschäft stellen. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Die beiden Ladendetektive beobachteten das Duo um 9.49 Uhr, wie wie es mehrere Parfum-Flaschen in einen von dem 18-Jährigen mitgeführten Rucksack steckte und das Geschäft mit der Beute verließ. Den 18-Jährigen griffen die Detektive am Rucksack, hielten ihn fest und informierten die Polizei.

Elf Päckchen Parfum

Die alarmierten Polizisten fanden in dem Rucksack elf Päckchen Chanel-Parfum. Sie stellten die Tasche sicher und nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Das Parfum verblieb im Kaufhaus.

Der Komplize flüchtete direkt in Richtung Syndikatplatz. Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat nach Zeugenaussagen eine kräftige Statur. Er war mit einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift "22" am rechten Ärmel, einer schwarzen Weste, einer olivgrünen kurzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 2750 entgegen.