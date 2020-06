Der jüngst in Münster aufgedeckte Missbrauchsfall und das offenbar dahinter stehende Netzwerk von Pädophilien war auch Thema in der Ratssitzung am Mittwoch. Schließlich waren ein zehnjähriger Junge aus Münster, der als Hauptopfer der Missbrauchstaten gilt, und seine Lebensumstände dem Jugendamt der Stadt hinlänglich bekannt. Allerdings waren keine Maßnahmen zum Schutz des Jungen veranlasst worden, bis es im Mai zur Verhaftung des 27-Jährigen Hauptbeschuldigten gekommen ist.

Getragen vom Wunsch, den Fall aus städtischer Sicht aufzuarbeiten, Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzuleiten und den Kinderschutz konkret zu verbessern, verabschiedete der Rat einstimmig ein entsprechendes Papier. Dieses fußt auf einem gemeinsamen Antrag von FDP , CDU und Grünen sowie Ergänzungen der SPD .

Runder Tisch gegen sexualisierte Gewalt

Danach wird die Stadtverwaltung beauftragt, den Fallverlauf unter Begleitung externer wissenschaftlicher Expertise aufzuarbeiten. Es werde eine Rückschau angestoßen, zu welchem Zeitpunkt, welche Maßnahmen ergriffen wurden, sagte FDP-Fraktionschef Jörg Berens bei der Begründung des Dringlichkeitsantrags.

Außerdem soll ein Runder Tisch gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen eingerichtet werden, der mit Experten besetzt sein soll. Die SPD legte nach den Worten ihres Fraktionschefs Dr. Michael Jung Wert darauf, „Kinder und Jugendliche stärker in den Blick zu nehmen“. Konkret schweben der SPD unter anderem eine Aufklärungskampagne über sexualisierte Gewalt für Kinder und Jugendliche, eine engmaschige Betreuung von Familien mit Auffälligkeiten sowie eine Erweiterung des Angebots an Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche vor.

„Sexualisierte Gewalt ist ein Verbrechen und kommt überall in der Gesellschaft vor“, betonte Jutta Möllers, kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Grünen. „Leider werden die Signale oft nicht wahrgenommen.“

Vorausgegangen war eine von der AfD einberufenen Aktuelle Stunde. Darin griff deren Ratsherr Martin Schiller das Jugendamt und den zuständigen Dezernenten massiv an. Er habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass alles richtig gelaufen sei, entgegnete Dezernent Thomas Paal. Vertreter mehrerer Fraktionen stellten unterdessen den transparenten Umgang des Jugendamtes mit dem Fall heraus. „Von Anfang an wurde ehrlich kommuniziert“, so Möllers.