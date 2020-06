Dass die Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung weit auseinandergehen würden, war angesichts der vorherigen Verhandlung zu erwarten gewesen – dass die Plädoyers aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört wurden, überraschte alle. In dem Prozess gegen einen 52-Jährigen, der seine Tante aus Münster im vergangenen Sommer getötet haben soll, forderte die Staatsanwaltschaft gemäß der Anklageschrift eine lebenslängliche Haftstrafe wegen Mordes aus Habgier, wie Gerichtssprecher Dr. Steffen Vahlhaus berichtete. Beide Verteidiger plädierten hingegen auf Freispruch.

Wie Vahlhaus im Anschluss an die Sitzung mitteilte, führte der Staats­anwalt in seiner Begründung neben dem Tatmotiv verschiedene Indizien an, die aus seiner Sicht die Schuld des 52-Jährigen belegten, darunter den Fundort der Leiche in der Nähe dessen Wohnortes in Schleswig-Holstein und Handydaten, über die sich Rückschlüsse über dessen Aufenthalte ziehen ließen.

Indizien reichen der Verteidigung nicht

Aus Sicht der Verteidiger reichten die Indizien eben nicht aus, um ihrem Mandanten die Tat nachzuweisen, so Vahlhaus. Sie hätten erklärt, dass der Angeklagte die Schulden hätte bezahlen können und somit keinen Grund gehabt hätte, sich sein Leben mit seiner Familie auf diese Weise kaputtzumachen. Dass die Zuschauer den Saal verlassen mussten, begründete die Vorsitzende Richterin damit, dass auch die Vernehmung einer der Nebenklägerinnen, einer der Töchter der getöteten 68-Jährigen, nicht öffentlich stattgefunden hatte. Das Urteil soll am 16. Juli um 12 Uhr verkündet werden.