Nach der Polizeigewalt in den USA wurde auch in Deutschland erneut eine Debatte über Rassismus bei der Polizei geführt. Alexander Koch, stellvertretender Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Münster, sieht die Beamten zu Unrecht am Pranger. Die Polizei scheint zunehmend Zielscheibe von Kritik zu werden.