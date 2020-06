Aufsichtsrat sieht positive Entwicklung

Die Finanzierung der Universitätskliniken in Deutschland ist allgemein schwierig. So ist, wie eine Recherche im Netz ergibt, das UKM keineswegs die einzige Uniklinik, die rote Zahlen schreibt, wobei ein Defizit von knapp 40 Millionen Euro ein überdurchschnittlich hoher Betrag ist. Jens Bussmann, Generalsekretär des Verbandes der Universitätsklinika Deutschlands, betont, dass die außerordentlich hohen Kosten der Hochschulkrankenhäuser durch besonders schwer Erkrankte nicht bei der Krankenhausfinanzierung berücksichtigt würden. Allein sogenannte „Extremkostenfälle“ verursachten pro Standort drei bis vier Millionen Euro an zusätzlichen Kosten, so Bussmann. Ungünstig für die Effizienz wirke sich auch aus, wenn ein Klinikum in alten, dezentralen Gebäuden arbeiten müsse. Genau dies wird von den Verantwortlichen im UKM, das seit Jahren stückweise Modernisierungen vornimmt, seit Langem beklagt.