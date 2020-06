Trotz der sukzessiven Lockerungsmaßnahmen während der Corona-Pandemie halten die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen an. Über 3000 Unternehmen haben nach Angaben der Agentur für Arbeit in Münster Kurzarbeit für über 43.000 Arbeitnehmer angemeldet. Die aktuellen Kurzarbeiter-Zahlen werden am Mittwoch veröffentlicht.