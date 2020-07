Die weiteren knapp 160 Busse in Münster werden nun nach und nach im Laufe der Sommerferien umgerüstet, so dass bis Mitte August der Ticketverkauf in allen Bussen wieder möglich ist. Damit entfernen die Stadtwerke auch die Absperrung an den vorderen Sitzplätzen, die in allen umgerüsteten Bussen wieder genutzt werden können.

In der App günstiger

Trotz dieser Möglichkeit empfehlen die Stadtwerke weiterhin, auf das 90 MinutenTicket oder die App WestfalenTarif zu setzen. Eine Fahrt kostet damit nur 2,20 Euro, für den Kauf im Bus werden hingegen 3,30 Euro fällig. Auch im Vorverkauf sind Tickets mit 2,80 Euro günstiger als im Bus. Unabhängig vom Ticketverkauf im Bus ist jeder Fahrgast verpflichtet, ein gültiges Ticket zu besitzen.

Im Bus gilt nach wie vor – auch beim Ticketkauf – die Maskenpflicht. Die Stadtwerke rufen ihre Fahrgäste auf, sich daran zu halten und während der gesamten Fahrt Mund und Nase zu bedecken. Zudem bitten sie alle Fahrgäste, im Bus so gut wie möglich Abstand zu halten. Da die Trennscheibe die Fahrerinnen und Fahrer schützt, ist es ihnen freigestellt, ob sie hinter dem Steuer eine Maske tragen oder nicht.

Auch die Kundencenter der Stadtwerke sind nun wieder vollständig zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Im letzten Schritt können die Münsteraner nun wieder auch persönlich zum Hafenplatz (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr) kommen, der CityShop öffnet auch samstags wieder von 10 bis 18 Uhr. "mobilé" am Hauptbahnhof ist bereits seit Mai wieder wie gewohnt geöffnet.