Landgericht sieht Opfer als vollends glaubwürdig an

Münster -

„Es steht Aussage gegen Aussage“ – „Aber wir haben keinen Grund, die Aussagen des Opfers anzuzweifeln.“ So erklärt der zuständige Richter am Landgericht Münster das Urteil im Prozess um mehrere Vergewaltigungen. Der Angeklagte, ein 37-jähriger Mann aus Münster, muss für mehr als sechs Jahre in Haft.