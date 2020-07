Der 30-Jährige fiel den Beamten zunächst an der Havixbecker Straße auf. Hier beschleunigte der Münsteraner seine Yamaha so stark, dass die Polizisten Mühe hatten, ihm im Streifenwagen zu folgen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 70 Stundenkilometer, in Teilbereichen auch nur 50.

Der Motorradfahrer fuhr augenscheinlich immer so schnell wie er konnte, überholte dabei auch mehrere Fahrzeuge und war zeitweise mit über 150 Stundenkilometern unterwegs. Nach einigen Kilometern gelang es der Polizei, den Mann zu stoppen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.