Münster -

Von Renée Trippler

Die Stadt Münster ist in den vergangenen Wochen intensiv gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS) vorgegangen. Dass die Maßnahmen Wirkung zeigen, kann der Allgemeinmediziner Dr. Matthias Döring bestätigen, der in seiner Praxis an der Mondstraße in diesem Jahr bislang weniger Patienten mit sogenannten pseudoallergischen Reaktionen verzeichnet, als im Sommer 2019.