An diesen Stellen wird in den Sommerferien gebaut

In den Sommerferien stehen mehrere Straßenbauarbeiten an. In der kommenden Woche werde die Erneuerung von Fahrbahndecken in Teilbereichen der Hammer Straße, dem Albersloher Weg und der Moltkestraße in Angriff genommen, teilt das Amt für Mobilität und Tiefbau in einer Pressemitteilung mit. Die Straßenarbeiten werden nachts durchgeführt, um die Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmender zu verringern. Die Vorarbeiten finden tagsüber unter laufendem Verkehr statt.

In der Nacht von Sonntag zu Montag (5. auf 6. Juli) wird an der Hammer Straße stadtauswärts im Stauraum zum Düesbergweg gearbeitet. Die Haltestelle soll auf dieser Straßenseite um 150 Meter verlegt werden. Die Einfahrt in den Düesbergweg wird gesperrt. Eine Umleitung ist über die Trauttmansdorffstraße und Hammer Straße ausgeschildert.

Hammer Straße wird instand gesetzt

Ebenfalls in Nachtarbeit wird vom 9. bis 13. Juli die Instandsetzung im Teilstück Hammer Straße/ Höhe Trauttmannsdorffstraße stadtauswärts angegangen. Dort muss der stadtauswärtige Verkehr über die Trauttmansdorffstraße, An den Loddenbüschen, Albersloher Weg, Osttor und Marktallee zur Hammer Straße geführt werden.

In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch (7. auf 8. Juli) und von Mittwoch auf Donnerstag (8. auf 9. Juli) werden am Albersloher Weg Fräs- und Asphaltierungsarbeiten auf der Busspur im Bereich des Hafenplatzes durchgeführt. Die Haltestelle „Stadtwerke A“ wird verlegt.

Arbeiten an der Moltkestraße

Zudem werden in den Nächten von Montag bis Donnerstag (6. bis 9. Juli) in Teilbereichen der Moltkestraße Arbeiten durchgeführt. In diesen Nächten gilt eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Weseler Straße. In Richtung Ludgeriplatz ist die Moltkestraße von der Weseler Straße bis zur Von-Kluck-Straße gesperrt. Anwohner können über die Von-Kluck-Straße in Richtung Kreisverkehr fahren. Die Umleitung des Straßenverkehrs in Richtung Norden führt über den Stadtgraben, Schlossplatz, Münzstraße, Eisenbahnstraße, Von-Vincke-Straße zum Ludgeriplatz. In Richtung Süden wird über die Geiststraße und Hammer Straße umgeleitet.