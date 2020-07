Trotz Corona-Einschränkungen bekamen die Absolventen des Ludwig-Erhard-Kollegs die Abschlusszeugnisse in feierlichem Rahmen überreicht – mit Abstand, wie die Schule berichtet. Eine würdevolle Verabschiedung lag den Bildungsgangleitern Ulrike Serries und Christoph Zenner am Herzen. Für die Stufe sprachen Patricia Hartmann, Betül Cavus und Jara Osman die Dankesworte. Sie dankten allen Lehrern – besonders für die Betreuung in den schwierigen letzten Monaten. „Jeder hat hier seine ersten Schritte auf den nächsten 1000 Meilen ins Berufsleben gemeistert. Wir haben es geschafft.“

Klassenlehrer Andreas Bernard blickte auf die drei Jahre zurück. „Ergreifen Sie die Chancen, die sich Ihnen bieten“, motivierte Schulleiterin Martina Becker-Lenz die Abiturienten für den Weg ins Berufsleben. Sie betonte in ihren Grußworten zudem den Wert des Grundgesetzes und der Grundrechte in diesen schwierigen Corona-Zeiten, denn mit dem Abiturzeugnis erhielten die Absolventen ein Exemplar des Grundgesetzes mit Widmung von Ministerpräsident Armin Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer. Eine besondere Ehrung erhielten Noah Zucht und Linda Bach. Sie erreichten als Jahrgangsbeste einen Notendurchschnitt von 1,2. Für Musik sorgte Abiturient Gerwin Hartwich.