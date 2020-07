Insgesamt 77 Wohneinheiten hat die „ Grimm Holding“ aus Münster im Areal rund um die ehemalige Oberpostdirektion am Hohenzollernring vorgesehen. Darüber hinaus soll das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude laut Pressemitteilung revitalisiert und für weitere Büroflächen erweitert werden.

Der erste Neubauabschnitt auf dem ehemaligen Gartengrundstück der Oberpostdirektion PD , „Wohnen im Präsidentengarten“, mit seinen 33 Wohnungen stehe kurz vor der Fertigstellung, heißt es. In der Tiefgarage mit 68 Stellplätzen dreht sich dabei alles um Strom. „Für uns ist klar, dass zu modernem Wohnen die Möglichkeit gehört, Elektroautos zu laden. Daher sind wir auf die Stadtwerke zugegangen“, sagt Geschäftsführer erklärt Elmar Grimm. Installation und Wartung der Technik, Service und Abrechnung übernehmen die Stadtwerke.

Nachdem das Pilotprojekt abgeschlossen ist, soll die Zusammenarbeit der Unternehmen ausgeweitet werden. „Die Kooperation mit der Grimm Holding hat für uns Vorbildcharakter. Neben Ladepunkten im öffentlichen Raum kommt dem privaten Parkplatz eine große Bedeutung zu, um E-Autos im Alltag praktikabel zu machen“, sagt Frank Gäfgen, Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke. Der kommunale Versorger hat kürzlich angekündigt, in den nächsten vier Jahren mindestens eine Million Euro in den Ausbau der öffentlichen Lademöglichkeiten in Münster zu investieren.

Damit E-Autos auf den Stellplätzen laden können, ist nicht nur die Verkabelung notwendig, sondern auch ein Lademanagement-System. Die Stadtwerke installieren bei Bedarf eine sogenannte Wallbox, an der das Auto den Ökostrom tankt. Erste Interessenten hätten sich bereits gemeldet.