Münster -

Urteil am Landgericht: Mit Scheinkäufen hat die Polizei einen 24-Jährigen und einen 27-Jährigen überführt, die unter anderem in der Szene am Bremer Platz mit Drogen gehandelt, beziehungsweise Beihilfe geleistet haben. Beide sind jetzt zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt worden.