Die Geschäftsstelle der Westfälischen Nachrichten am Prinzipalmarkt 13 ist ab heute geschlossen. Ab dem 15. Juli präsentiert sie sich größer, moderner und vielfältiger an neuer Stelle, am Picassoplatz 3. Auf Basis eines neuen Konzepts gibt es dann dort ein noch breiteres Angebot in den Bereichen Kundenservice, Information und Geschenkartikel sowie perspektivisch auch wieder im Bereich des WN-Ticketshops – sobald das Veranstaltungsgeschäft wieder anläuft. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in dem neuen Ladenlokal u. a. auf der Präsentation der digitalen Nachrichtenangebote der Westfälischen Nachrichten. „Am neuen Standort können wir unsere Kunden auch individueller beraten und unsere vielfältigen Angebote noch kundenfreundlicher präsentieren“, freut sich WN-Marketingleiterin Andrea Löbbe. Das Ladenlokal im Erdgeschoss des Gebäudes Prinzipalmarkt 13, das über viele Jahrzehnte die WN-Geschäftsstelle beherbergte, wird in den kommenden Monaten aufwendig modernisiert und für eine künftige anderweitige Nutzung hergerichtet.