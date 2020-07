2020 kein „O’zapft is!“: Oktoberfest in Münster abgesagt

Eigentlich hätten die Feierlichkeiten am 25. September mit dem traditionellen „O’zapft is!“ auf dem Partygelände am Albersloher Weg begonnen. Am 17. Oktober wäre das Oktoberfest mit dem zweiten Teil der „Auskehrung“ zu Ende gegangen.

Nun bitten die Veranstalter um Verständnis für die pandemiebedingte Absage. „Alle Kunden, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits Tickets erworben haben, werden in den kommenden Tagen von unserem Ticketanbieter kontaktiert“, heißt es auf der Internetseite. „Wir bedauern sehr, dass wir in diesem Jahr nicht gemeinsam feiern können, freuen uns aber schon jetzt darauf, wenn es in 2021 wieder heißt O’zapft is!“

Im vergangenen Jahr hatten mehr als 50.000 Gäste das „Münsteraner Oktoberfest“ für die Veranstalter zu einem großen Erfolg werden lassen. Mehr als 100.000 Liter Bier wurden dabei von den Feiernden verzehrt.

Veranstalter Bernd Redeker hatte im Mai gegenüber unserer Zeitung erklärt, für das diesjährige Oktoberfest lägen bereits viele Buchungen vor. Am Ende sei jedoch entscheidend, ob die Gesundheit der Besucher gewährleistet werden könne.