Münster -

Singer-Songwriter- und Blues-Musik, preisgekrönte Comedians und gastronomische Vielfalt: Wer derzeit nicht in den Urlaub fahren kann oder will, der ist an Münsters Stadthafen gut aufgehoben. Die Veranstaltungsreihe „Summerevents.MS“ bietet jedenfalls gleich in ihrer ersten Woche einiges, um lauschige Sommerabende zu verbringen.