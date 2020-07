Die Düsseldorfer Pommesmanufaktur „Frittenwerk“ wird im Herbst eine Filiale an der Salzstraße eröffnen. „Münster war schon lange ein Wunschstandort“, berichtet Frittenwerk-Sprecher Sebastian Stöwer . Man habe sich dort seit einiger Zeit umgeschaut, Münster passe als Studentenstadt in das Konzept.

„Und jetzt haben wir eine schöne Location gefunden“, so Stöwer. „Frittenwerk“ zieht in die ehemalige Filiale des Haushaltswarenherstellers WMF an der Salzstraße. Diese „habe „keine wirtschaftliche Perspektive mehr“, so WMF-Unternehmenssprecherin Corinna Lägeler. Daher sei die Filiale Ende Februar geschlossen worden. Die WMF-Filiale am Alter Steinweg soll jedoch erhalten bleiben.

Platz für 45 Gäste

„Die Bauarbeiten haben gerade begonnen“, sagt Stöwer, sie sollen ungefähr zehn Wochen dauern. Die Eröffnung der Frittenwerk-Filiale sei damit für Mitte bis Ende September geplant. Dann soll es dort Platz für 45 Gäste sowie 16 weitere im Außenbereich geben.

„Frittenwerk“ ist eine Pommes-Kette aus Düsseldorf. Das laut eigenen Angaben Besondere an ihren Pommes seien die Soßen und Beilagen, etwa eine Guacamole-Soße oder Schmelzkäse. Das Unternehmen ist speziell in größeren Städten tätig, in Münster wird im Herbst die 17. Filiale eröffnet.