Lange Zeit war fraglich ob es in diesem Jahr das Sommernachtskino geben würde, aber jetzt steht es fest: Ab dem 22. Juli wird wieder die große Leinwand vor dem Schloss auf dem Gelände der WWU aufgeblasen. Bis zum 16. August gibt es ein vielseitiges Programm aus Klassikern und aktuellen Blockbustern und an einigen Abenden sogar Live-Musik im Vorprogramm. „Für jeden Geschmack ist mindestens ein passender Film dabei," verspricht Ansgar Esch, Geschäftsführer der Münsteraner Kinos. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch (15. Juli).

Diese Filme werden gezeigt

Dieses Jahr kann man unterm Sternenhimmel zum Beispiel „Bohemian Rhapsody“, „Die Känguru-Chroniken“, „Nightlife“, „Lindenberg – Mach Dein Ding!“ und Kultfilme wie „The Big Lebowski“ oder „Inception“ erleben. Es gibt einige durch Corona bedingte Änderungen. So können Tickets nur online gekauft werden und erstmals wird es feste Sitzplätze statt freier Platzwahl geben.

Mit einer maximalen Besucherzahl von 980 ist auch die Kapazität auf etwa ein Drittel reduziert. Snacks und Getränke können vor Ort über eine App kontaktlos bestellt und bezahlt werden. „In diesem Jahr können leider viele beliebte Veranstaltungen gar nicht stattfinden. Auch für uns haben die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter oberste Priorität“, so Esch.

"Blues Brothers" zum Start

Den Anfang macht am nächsten Mittwoch einer der kultigsten Filme überhaupt: zum 40-jährigen Jubiläum kehren die „Blues Brothers“ einmalig in einer 15 Minuten längeren in 4K restaurierten Version auf die große Leinwand zurück.