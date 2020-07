Die Autotür wird leicht zur Falle

Der Radfahrer nähert sich dem am Straßenrand parkenden Pkw mit eher gemütlichem Tempo – 13 km/h zeigt der Tacho an. Doch das ist noch zu viel, um rechtzeitig auf die plötzlich auffliegende Pkw-Tür reagieren zu können. Der Radler kracht frontal in die Fahrzeugtür, stürzt mit einem lauten Knall zu Boden.

„Das sieht schlecht aus“, sagt Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer (UDV) im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft . „Er hat sich wohl schwerste Verletzungen zugezogen.“ Genauer: hätte – denn auf dem Asphalt des Wolbecker Unternehmens CTS Crashtest-Service liegt kein Mensch, sondern ein Dummy, der demonstrieren soll, was passieren kann, wenn Radfahrer mit Pkw-Türen kollidieren.

Für jeden fünften Unfall verantwortlich

Dass diese Situation gefährlich ist, ist nicht neu – neu ist hingegen die Studie, deren Ergebnisse der UDV am Dienstag in Münster vorstellte. Von parkenden Pkw, so könnte man das Fazit knapp zusammenfassen, geht eine deutliche größere Gefahr für Fußgänger und Radfahrer aus als bisher angenommen.

Die Gefahr der parkenden Autos 1/6 Und plötzlich geht die Tür auf: Parkende Autos sind für Radfahrer und Fußgänger eine große Gefahr. Foto: Matthias Ahlke

Der Crashtest hat einen Unfall demonstriert, bei dem ein Radfahrer gegen eine geöffnete Autotür prallt. Foto: Matthias Ahlke

Obwohl der Radfahrer gerade einmal mit 13 Stundenkilometern unterwegs war, blieb keine Zeit zu Bremsen. Foto: Matthias Ahlke

Fast jeder 20. Unfall ist laut einer neuen Studie auf parkende Autos zurückzuführen. Foto: Matthias Ahlke

Das geparkte Auto schränkt das Sichtfeld von Radfahrern und Fußgängern ein... Foto: Matthias Ahlke

...und wird auch deshalb zu einer großen Gefahr. Foto: Matthias Ahlke

Bislang, so Brockmann, gingen Experten davon aus, das nur fünf Prozent aller Unfälle mit verletzten Radfahrern und Fußgängern im Zusammenhang mit parkenden Kraftfahrzeugen stehen. Mit der neuen Studie stehe hingegen fest: Sie sind für fast jeden fünften Verkehrsunfall verantwortlich. Mal verstellen parkende Fahrzeuge die Sicht, mal werden Radler und Fußgänger beim Ein- oder Ausparken erwischt, mal fliegt, wie beim simulierten Dummy-Unfall, die Tür eines parkenden Pkw auf.

Türen als große Gefahrenquelle

Solche „Dooring-Unfälle“ sind übrigens die mit Abstand größte Gefahrenquelle für Radfahrer, betont Brockmann. Jeder zweite Unfall unter Beteiligung geparkter Pkw sei darauf zurückzuführen. Dies alles habe eine Untersuchung der zwischen 2012 und 2016 in Sachsen-Anhalt verfassten Unfallbeschreibungen ergeben, deren Ergebnisse auf die gesamte Republik übertragbar seien.

Parkende Autos: Eine Gefahr für Radfahrer und Fußgänger

Problem erkannt – doch wie kann es nun gebannt werden? „Die Kommunen sollten sämtliche Parkplätze am Straßenrand kritisch überprüfen“, fordert Brockmann. Denn oft, dies habe die Studie ergeben, verstellten Pkw die Sichtachsen und werden so zu einem Sicherheitsrisiko. Der Unfallforscher führt zur Begründung einen Animationsfilm mit einer Modellstraße vor: Bei Tempo 50 müssten neun der elf Parkplätze gestrichen werden, bei Tempo 30 immerhin drei, damit die Unfallgefahr sinkt.

Kritisch sieht er es zudem, den Radverkehr auf die Straße zu verlagern – eine Option, die auch in Münster immer wieder diskutiert wird. Sie zahle sich nur aus, wenn zwischen parkenden Pkw und Radverkehr ein Sicherheitsstreifen von mindestens 75 Zentimetern angelegt wird. Anderenfalls, so Brockmann, würde sich an der Gefahr von „Dooring-Unfällen“ nichts ändern.

Die Unfallforscher fordern zudem, das Geschwindigkeitsniveau auf der Straße zu verringern, Sichtfelder durch bauliche Maßnahmen wie Poller frei zu halten und, wo erforderlich, zusätzliche Zebrastreifen anzulegen. Von der Polizei wünscht er sich mehr Überwachung, von den Herstellern eine Blockierung, damit Türen nicht sofort in Richtung Radweg fliegen. Verkehrserziehung und Aufklärung seien auch wichtig – allein, sein Optimismus halte sich in Grenzen, dass dies ausreiche, sagt er.