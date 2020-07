Bei einem Verkehrsunfall auf dem Kappenberger Damm wurden am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, hatte es einen Frontalzusammenstoß von zwei Autos gegeben. Der Unfall ereignete sich um 16.35 Uhr auf der Straße Grafschaft.

Zum Unfallhergang: Ein 38-jähriger Münsteraner war laut Polizeibericht auf der Straße Grafschaft in Richtung Kappenberger Damm unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug in einem Kurvenbereich den Pkw eines 30-jährigen Fahrers aus Warendorf aus ungeklärter Ursache im Heckbereich touchierte, der in Richtung Hiltrup fuhr. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und kamen jeweils von der Fahrbahn ab. Der Münsteraner fuhr gegen einen Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Autokollision auf der Straße Grafschaft 1/9 Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Grafschaft bei Münster wurden am 15. Juli zwei Menschen verletzt. Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Die Feuerwehr konnte den Mann befreien. Beide Männer erlitten Verletzungen, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße Grafschaft zwischen Kappenberger Damm und Vennheideweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Bei dem Münsteraner wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist und unter dem Verdacht steht, unter dem Alkoholeinfluss gestanden zu haben. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet.