Noch bis einschließlich 24. Juli (Freitag) bleibt die Robert-Bosch-Straße im Abschnitt zwischen der Umgehungsstraße B51 und dem Wohnheim an der Robert-Bosch-Straße 22 für den Kraftverkehr voll gesperrt. Darauf weisen die Stadtwerke Münster hin.

Das Abbiegen von der B51 in Richtung Industrieweg ist in dieser Zeit nicht möglich. Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert. Der Rad- und Fußverkehr wird in dem Bereich weiterhin über die Kanalpromenade umgeleitet.

Strom- und Fernwärme

Ab dem 27. Juli (Montag) bis zum 7. August (Freitag), wird die Robert-Bosch-Straße stadtauswärts als Einbahnstraße geführt.

Grund für die Verkehrseinschränkungen sind Bauarbeiten für die Versorgung des Industriegebiets. Die Stadtwerke-Tochter Münsternetz sorgt für Anschluss an das Strom- und Fernwärmenetz. Das Unternehmen bittet um Verständnis für die Verkehrseinschränkungen.